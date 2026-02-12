スバル「ちいさい高級車」R1がスゴい！日本の軽自動車には、全長3.4m以下×全幅1.48m以下×全高2.0m以下、排気量660cc以下、乗車定員4名という独自の規格が定められています。現在、多くのメーカーはこの限られた枠を最大限に活用するため、規格ギリギリまでボディを拡大したモデルを展開するのが一般的です。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「ちいさいの高級車」です！（30枚以上）こうした厳しい規制があるからこそ