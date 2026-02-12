R＆Aとアジア太平洋ゴルフ連盟は12日、来年4月22〜25日に行われる「第9回アジア太平洋女子アマチュア選手権」を、茨城県の太平洋クラブ美野里コースで開催することを発表した。同大会が日本で開かれるのは、同じ茨城県のザ・ロイヤルゴルフ倶楽部で実施された2019年以来、8年ぶり2度目となる。【写真】強烈！”ドラコン女王”後藤あいのインパクトその発表に際し11日に行われた記者会見には、R&Aのアジア太平洋ディレクター