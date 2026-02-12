＜PIFサウジ女子インターナショナル 初日◇11日◇リヤドGC（サウジアラビア）◇6803ヤード・パー72＞サウジアラビアで行われる欧州女子ツアーが開幕。米女子ツアーがオープンウィークということもあり、日本勢も5人が出場している。【連続写真】新人年に米1勝岩井千怜のパワフルスイングを分析！岩井千怜が1イーグル・6バーディ・1ボギーの「65」をマークし、首位と1打差の7アンダー・3位で滑り出した。27位で終えた米ツアー今季