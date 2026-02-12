アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と会談し、核問題をめぐってイランとの協議を続ける考えを伝えました。【映像】ネタニヤフ首相の様子トランプ大統領は11日、ネタニヤフ首相とホワイトハウスで2時間半にわたって会談しました。トランプ大統領は終了後、自身のSNSに｢イランとの交渉を継続し、合意が成立可能か見極めるよう強く主張した｣と明らかにしました。｢イランとの合意が可能なら、それが望ましい｣