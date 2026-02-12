【SVリーグ】デンソーエアリービーズ 3ー1 ヴィクトリーナ姫路（2月8日・女子第15節）【映像】まるで可愛くない“エグすぎる”無回転サーブ「かわいいだけじゃだめですか？」で注目、そして人気を集める女子バレー選手が、“まるで可愛くない”驚きのサーブを披露。無回転で放たれたボールは、ネットを越えたところでスッと落ちて、さらに相手の手元でもうひと伸び。レシーブに失敗した選手も思わず呆然となった。2月8日に大同