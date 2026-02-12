日米の関税交渉で合意した80兆円規模の対米投資をめぐり、第1号となる案件を協議するため赤沢経済産業大臣がワシントンに到着しました。【映像】赤沢経済産業大臣の様子箕輪記者実況「赤沢大臣がワシントンに到着しました。対米投資の協議に臨みます」赤沢大臣は12日にラトニック商務長官と会談し、対米投資の1号案件について詰めの協議を行います。政府関係者によりますと、ガス火力発電所や人工ダイヤモンドの製造拠点、原