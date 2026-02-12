俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）に松野勘右衛門役で出演中の小日向文世がコメントを寄せた。【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題――周囲からの反響などはいかがでしょうか？「面白い」と声をかけてもらえることもあるし、作品自体の評判が良いですよ