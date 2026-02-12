女子モーグルでは、冨高日向子選手が全体3位で決勝に挑みました。【映像】決勝に挑む冨高日向子の様子得点は3位の選手と同点ながら、規定により、ターンの得点が僅かに及ばず冨高が4位。前回大会19位から飛躍を見せ上位入賞を果たしました。（ANNニュース）