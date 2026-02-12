［データで振り返る２６衆院選］今回の衆院選の結果を次回２０２８年夏の参院選（改選定数１２４）に当てはめると、改選定数１の「１人区」で、自民党が３１勝１敗と圧勝することが読売新聞社の試算でわかった。野党は６党で候補者を一本化しても、勝てるのは香川選挙区のみとなる。参院選では、全国３２の１人区が全体の勝敗を左右する。石破政権だった２５年の前回参院選では、自民は１人区で１４勝１８敗と負け越し、参院