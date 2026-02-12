ミラノ・コルティナオリンピック。スノーボード・男子ハーフパイプに、平野歩夢選手がけがを抱えながらも、予選に登場しました。【映像】決勝進出を決めた平野歩夢連覇に挑む平野歩夢。しかし大会直前に骨折し、けがを抱えての出場となりました。そんな中で迎えた予選1回目。満身創痍の中、けがの影響を感じさせない滑りで7位につけます。そして2回目、高いエアを次々と決め、2本を滑り切った平野。大怪我を乗り越え、2大