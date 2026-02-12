【モデルプレス＝2026/02/12】女優の田幡妃菜（たばた・ひな／20）が、放送中の木ドラ24「人は見た目じゃないと思ってた。」（テレビ東京／毎週木曜深夜24時30分〜）に出演中。モデルプレスでは田幡にインタビューを実施し、役への印象や共演者との撮影秘話を語ってもらった。【写真】菅田将暉の弟、見た目の重要性に気づく前の役ビジュアル◆菅生新樹主演「人は見た目じゃないと思ってた。」本作は、「人は見た目じゃなくて中身だ