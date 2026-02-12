日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3722（+8.0+0.22%） ホンダ1655（-14.5-0.87%） 三菱ＵＦＪ3007（-27-0.89%） みずほＦＧ7733（-85-1.09%） 三井住友ＦＧ6072（-62-1.01%） 東京海上6271（+9+0.14%） ＮＴＴ154（+0.2+0.13%） ＫＤＤＩ2573（-7-0.27%） ソフトバンク212（-0.2-0.09%） 伊藤忠2170（+30+1.40%）