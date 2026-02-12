【本日の見通し】ドル安円高基調意識 昨日の米雇用統計はかなりの好結果となったが、ドル高の動きが続かず、すぐに売りが出るなど、上値の重さが印象的となった。衆議院選挙前後での円売りの積み上がりなどを受け、上値では売りが出る展開が続いている。米雇用統計の好結果を受けて、米早期利下げ期待はやや後退しているが、明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を待ちたいという意識もあり、ドル買いにはつながっていない