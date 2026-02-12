◆新日本プロレス「ＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧｉｎＯＳＡＫＡ」（１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪））観衆５５０７人（札止め）新日本プロレスは１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）で「ＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧｉｎＯＳＡＫＡ」を開催した。第１試合前に今月１０日に６２歳で亡くなっていたことが分かった元新日本プロレスのプロレスラー、安田忠夫さんの追悼