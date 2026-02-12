レッドソックスの吉田正尚外野手が１１日（日本時間１２日）、キャンプ地のフロリダ州フォートマイヤーズで精力的に汗を流した。室内ケージで約４０分間、打ち込んだ後、外野守備練習に参加。力強い返球だけなく、落下地点へのスピート、球際の粘りなど、手術した右肩の不安を全く感じさせない動きを披露。ＷＢＣ日本代表では登板を回避する大谷翔平投手がＤＨ起用となる中、左翼守備が万全であるとアピールだ。肩周りに念入り