11日はアイスホッケー男子1次リーグが始まり、B組で前回3位のスロバキアが2連覇を狙うフィンランドを4―1で破った。スウェーデンは地元イタリアを5―2で下した。1次リーグは12チームが3組に分かれて総当たりで争う。各組の1位チームと、2位の中で最高成績の計4チームが直接、準々決勝に進出。その他のチームは決勝トーナメント1回戦を戦う。日本は出場していない。（共同）