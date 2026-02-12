芳村宗治郎が主演を務める映画『ゾンビ 1/2 ～Right Side of the Living Dead～』のポスタービジュアルが公開され、3月20日より東京・キネカ大森にて先行公開されることが決定した。 参考：大東駿介＆金子清文、『ゾンビ 1/2』出演決定「気楽にお楽しみください」 本作は、映像制作会社メディアミックス・ジャパン（MMJ）による映画製作プロジェクト「M CINEMA」の第2弾作品。ゾンビ映画好きの新卒2年目