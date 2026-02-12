１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円２６銭前後と前日と比べて１円１０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円９４銭前後と同１円７０銭強のユーロ安・円高だった。 この日に発表された１月の米雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月から１３万人の増加となり、失業率は４．３％と前月の４．４％から低下した。これを受けて米国の雇