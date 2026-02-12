3月6日に公開される、Snow Manの佐久間大介の初単独主演映画『スペシャルズ』の楽曲リストとダンス動画が公開された。 参考：Snow Manの主題歌「オドロウゼ！」初披露佐久間大介主演『スペシャルズ』予告編公開 本作は、『ミッドナイトスワン』の内田英治が原案・脚本・監督を務めた完全オリジナル作品。年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、とある超高額報酬の任務を受けたことをきっかけに、ダンス大会の優