１２日の東京株式市場は強弱観対立のなかも日経平均株価は上値指向を継続し、５万８０００円台に乗せてくる公算が大きい。ただ、祝日前までの直近３営業日で３８００円あまりも水準を切り上げていることで、スピード警戒感も漂う。取引時間中は米株価指数先物や為替動向などを横にらみに上下に不安定な値動きとなることも予想される。前日の欧州株市場では主要国の株価指数が高安まちまちだったが、ドイツのＤＡＸやフラン