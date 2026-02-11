※この記事はメディカルドックにて『「膵臓がん」を発症すると「腰にどんな痛み」を感じる？痛みを感じる原因も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：岡本 彩那（淀川キリスト教病院） 兵庫医科大学医学部医学科卒業後、沖縄県浦添総合病院にて2年間研修 / 兵庫医科大学救命センターで3年半三次救命に従事、近大病院消化器内科にて勤務 /その後、現在は淀川キリスト教