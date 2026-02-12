リバプールを率いるアルネ・スロット監督が、負傷交代した遠藤航について語った。英衛星放送『Sky Sports』が伝えている。現地時間２月11日に開催されたプレミアリーグ第26節で、遠藤が所属するリバプールが、サンダーランドと敵地で対戦。61分にフィルジル・ファン・ダイクが決勝点を奪い、１−０で接戦を制した。今季プレミアリーグ初先発を果たし、右SBでプレーしていた日本代表キャプテンは、ファン・ダイクが得点した直