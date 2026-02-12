大阪3月限ナイトセッション 日経225先物58160+560 （+0.97％） TOPIX先物3876.0+21.0 （+0.54％） シカゴ日経平均先物58155+555 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 11日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が小幅に下落。1月の米雇用統計は非農業部門の雇用者数が前月比13万人増と、市場予想（7万人増程度）を上回り、約1年ぶりの大幅増だった。失業率は4.3％（12月