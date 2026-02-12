12日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝153円13銭前後と、前日午後5時時点に比べ2銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝181円87銭前後と60銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース