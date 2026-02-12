中国メディアの環球時報は7日、中国は人型ロボット分野で電気自動車（EV）の成功モデルを複製し成果を挙げているとする米テック系メディア、レスト・オブ・ワールドの記事を紹介した。記事はまず、「中国企業は人型ロボット市場を支配し、製造業と労働力を変革する技術を主導している。欧米企業はほとんど太刀打ちできていない。シリコンバレーが2025年に人型ロボットの未来に向けたマーケティング戦略に費やしていた一方で、中国