【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のウクライナ代表選手2人が11日までに、競技で使う予定だったヘルメットに書かれた言葉が政治的だとして、国際オリンピック委員会などから開幕前に使用を禁じられたと明らかにした。2人ともヘルメットを変更したという。ウクライナメディアが伝えた。