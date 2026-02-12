ゴルフのAIG全英女子オープンなどを主催するR＆Aは来年のアジア太平洋女子アマチュア選手権を茨城県太平洋クラブ美野里で4月22〜25日に開催すると12日付で発表した。優勝者は全英女子オープンなどの出場権を得る。日本での実施は安田祐香が優勝した2019年大会以来。現在はプロとして活躍する安田は「日本人選手がたくさん活躍して盛り上げてほしい」とコメントした。