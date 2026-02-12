同じ轍は踏まない。社会人野球の東邦ガスで2年目を迎えた左腕・栄龍騰投手（23）には、並々ならぬ思いがある。「昨年は全然、貢献できずに悔しい思いをしました。自分の求められているポジションは先発で試合をつくることだと思いますので、そこで勝利する。今年は公式戦で10先発、5勝を目標にしています」球の出所が見にくい独特な腕の振りから投じる直球は最速148キロ。曲がり幅の大きいスライダーを武器に、帝京大では首