9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、DeNA・山粼康晃について言及した。齊藤氏は「森原も出遅れている状態なので、入江を先発に持って来ている。一番経験のある山粼康晃がやらなければいけない」と奮起を促した。相川亮二監督は春季キャンプ中、山粼康晃の球をブルペンで球を受けた。齊藤氏は「監督も受けてボールの感覚を確かめたのかなと。監督に受けてもら