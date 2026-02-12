Image: charnsitr / shutterstock.com 2019年2月「SpotifyがPodcast企業2社を買収。音楽以外も充実してくるかも」を掲載しました。Spotifyがポッドキャストに力を入れるために、Anchorなどポッドキャスト配信会社など2社を買収したニュース。現在、AnchorはSpotifyのポッドキャスト配信の大きなインフラになっていて、アカウントを連携すれば一度のアップロードで複数のポッドキャストプラッ