元近鉄・太田氏が振り返る、転機となった高校進学元近鉄、巨人、阪神で活躍した右腕の太田幸司氏（野球評論家）は1967年に青森県立大三沢高（1968年4月から三沢高に改称）に進学し、1年秋には2年生エースを押しのけて、背番号11ながら実質、主戦投手になった。練習試合で完封、完封。さらに新人戦初戦ではノーヒットノーランの快投を見せて、そのポジションをつかんだ。「そこから公式戦は全試合、僕ひとりで投げました」。“元