フリースタイルスキー女子モーグル決勝ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル決勝が11日に行われ、上位8人による2回目に冨高日向子（多摩大ク）が日本勢で唯一進出。78.00点で銅メダル選手と同点だったが、ターン点で及ばず4位となった。会場には異業種のレジェンドが観戦に訪れ、声援を送っていた。激戦となった女子モーグルの会場を訪れたのは2000年シドニー五輪の柔道男子100kg級金メダリストの井上康