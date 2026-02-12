【スターバックス】では、コーヒーが苦手な人にもおすすめなティービバレッジもラインナップされています。今回は、マニアおすすめの「ドリンクカスタム」をご紹介。紅茶好きさんはさっそく真似してみて。 よりフルーティーさがアップ！「ゆずシトラスティー」のカスタム 「スタバカスタム歴12年」の@ayumin0220stbさんが「1番好き」と言うこちら。シトラス果肉がアクセントに