メジャーになれる人は0.01％にも満たない「僕が学生の頃は、心斎橋筋２丁目劇場っていうのがメチャクチャ人気のあった時代で。キャリア３〜４年目の芸人がバンバンテレビにも出ていて、僕と歳の変わらないような人たちが学校の放課後の延長みたいにワーワー自由にやってて、女の子にもキャーキャー言われてて。なんて華やかで楽しそうな世界や……って、憧れて芸人になりました。でも、そうやって脚光を浴びられる芸人はほんの一握