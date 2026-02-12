昨季王者の鹿島はFC東京にPK戦で敗れた明治安田J1百年構想リーグが開幕した。EASTではFC町田ゼルビア、浦和レッズ、川崎フロンターレ、東京ヴェルディの4チームが勝ち点3を獲得した。一方で昨シーズンのJ1王者である鹿島アントラーズはアウェーでFC東京と1-1の引き分けに終わり、この大会の特別ルールであるPK戦に敗れる形で勝ち点1にとどまった。その鹿島と最終節まで優勝争いを演じた柏レイソルは川崎に前半25分までに3失点。