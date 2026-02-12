ウェブデザインやUI構築で悩んだ際に、人間が最も美しいと感じると言われている「黄金比」を数学的に計算して生成してくれるUIフレームワーク「LiftKit」を使うと、無料かつオープンソースで細部までこだわったビジュアル設計が可能です。LiftKit: The UI Framework for Perfectionists by Chainlift.iohttps://www.chainlift.io/liftkitLiftKitはウェブサイトやソフトウェア制作に使えるボタンや入力欄などのインターフェースに使