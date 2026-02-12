全国交流レース第１０回兵庫ウインターカップが１１日、姫路競馬場のダート１４００メートルで１１頭（地元６、浦和２、高知１、佐賀２＝スマイルサルファーは取り消し）によって争われ、３番人気のペースセッティング（下原騎乗）が４コーナーで先頭に並びかけると直線力強く伸びて重賞初制覇。２着にオマツリオトコが入り、地元勢がワンツーを決めた。ペースセッティングが地元の意地を見せた。スタートで後手に回ったポリゴ