“美しすぎる卓球選手”の秘蔵ショットにファンはくぎ付けだ。卓球選手でタレントの菊池日菜が１２日までにインスタグラムを更新。同日誕生日を迎えた菊池は、「２２歳になりました。２２歳は私にとって憧れでもあり、ここまであっという間だったなと、時間の経つ早さを感じています。改めて振り返ると、何気なく過ごしてきた毎日や、当たり前だと思っていた日常は、決して当たり前ではなく、たくさんの人の支えの上に成り立っ