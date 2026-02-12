フィギュアスケート・アイスダンスのフリーダンス（FD）が行われ、ロランス・フルニエボードリー、ギヨーム・シゼロン組（フランス）がリズムダンス（RD）に続いてトップの135・64点を出し、今季世界最高の合計225・82点で金メダルを獲得した。名選手同士のカップル結成1年目で異例の頂点に駆け上がった。2位には団体金メダルを獲得した世界選手権3連覇中のマディソン・チョック、エバン・ベーツ組（米国）がRDに続きFD2位の13