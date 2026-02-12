トランプ米政権が不法移民の摘発作戦を展開する米ミネソタ州ミネアポリス近郊で、登下校中の児童生徒が拘束されるケースが相次いでいる。米国は不法滞在中の子供にも公教育を受ける権利を保障してきた。学校関係者は子供を守るため、通学路を巡回するなど神経をとがらせている。（米ミネアポリス後藤香代、写真も）敷地侵入もミネアポリス近郊フリドリーでは、公立の幼小中高に通う児童生徒の約８割が摘発作戦の標的となりや