ロッキーズの球団公式インスタグラムが11日（日本時間12日）に更新され、獲得が発表されたばかりの菅野智之投手（36）がアリゾナ州のキャンプ地で早速、キャッチボールを行う姿を公開した。前日、球団は菅野の獲得を発表。AP通信によると、1年契約で年俸510万ドル（約7億8000万円）という。この日、更新された球団の公式インスタグラムでは、チームのロングTシャツ、紫のキャンプ特別帽子をかぶった菅野がキャッチボールする