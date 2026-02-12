桃屋は1月27日、千葉県流山市立江戸川台小学校（小島靖子校長）で6年生の全児童を対象にした特別授業を実施した。未来のファンづくりへ向けた活動の一環で、同社が小学校で特別授業を行うのは今回が初めて。同社は今回、海苔佃煮「ごはんですよ！」をテーマに特別授業を実施。「ごはんですよ！で作る黒チャーハンの食育授業」と「オリジナルラベルデザイン体験のキャリア授業」を行った。「黒チャーハン」は、醤油の香ばしさ