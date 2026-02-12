ZENB JAPANは、黄えんどう豆粉を使用したグルテンフリーパン「ZENBブレッド」シリーズから、国産玄米を加えることで、ふんわり、もっちりとした食感をさらに向上させた新商品「ZENBブレッドふわもちロール」を1月14日からZENB公式サイトと各ECサイトで発売した。「ZENBブレッド」は食物繊維、鉄分などの栄養が豊富で、グルテンフリー、糖質オフでありながらふんわり、もっちりとした食感が支持され、累計販売数600万個を突破し