キッコーマン食品は凍らせてシャリシャリ食感を楽しむめんつゆ「シャリっと冷やそうめん」を2月2日から新発売した。「韓国冷麺風」「お出汁香る柑橘素麺」の2品を投入。「マンネリで飽きる」「冷やすための氷を用意するのが大変」といったそうめんの不満を解消し、夏の食卓に新しい楽しさとおいしさを届ける。「シャリっと冷やそうめん」は、つゆを冷凍庫で8時間凍らせるだけで、シャリシャリとした食感の冷やそうめんつゆが完