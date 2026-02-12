２月７日と８日の２日間、「CO・OP第28回全日本障害者クロスカントリー競技大会」が1998年の長野オリンピック・パラリンピック冬季競技大会のクロスカントリースキー会場「スノーハープ」で開催された。「ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会」前最後のレースということで、約40人のメディアが集まったほか、パラリンピック金メダリストの新田佳浩、川除大輝、国内女子トップ選手の阿部友里香が所属する日立ソリュー