きょうは広く高気圧に覆われるため、晴れる所が多いでしょう。特に西日本では気温が上がり、15℃以上まで上がる所もありそうです。ただ、新潟から北の日本海側では雪や雨が降りやすいでしょう。大雪となることは無さそうです。関東地方では午前中は南ほど雲が出やすいものの、雨を降らせるほどではなく、洗濯物は安心して外干しできそうです。週末にかけても全国的に平年よりも暖かくなり、まもなく各地で花粉が本格的に飛散してく