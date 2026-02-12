コパ・デル・レイ準決勝ファーストレグが11日に行われ、久保建英が所属するレアル・ソシエダとアスレティック・ビルバオが対戦した。ペッレグリーノ・マタラッツォ新監督の就任以降、公式戦8試合無敗と復調するソシエダ。ラ・リーガでもヨーロッパ出場権を狙える8位まで浮上した中、今回のコパ準決勝初戦ではリーグ10位に位置するアスレティック・ビルバオとのバスク・ダービーに挑んだ。なお、久保は負傷の影響で引き続き不在