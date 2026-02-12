▼青森県（青森地方気象台・１２日５時）【津軽】雪後くもり【下北】くもり時々雪【三八上北】雪時々止む▼岩手県（盛岡地方気象台・１２日５時）【内陸】くもり一時雪【沿岸北部】くもり後晴れ【沿岸南部】くもり後晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・１２日５時）【東部】くもり時々晴れ【西部】くもり▼秋田県（秋田地方気象台・１２日５時）【沿岸】くもり時々雪か雨【内陸】くもり時々雪▼山形県（山形地方気象台・１２日５時）【