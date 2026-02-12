プレミアリーグ第26節が11日に行われ、クリスタル・パレスとバーンリーが対戦した。前節ブライトンに競り勝ち、リーグ戦で実に約2カ月ぶりとなる勝ち点「3」を手にした13位クリスタル・パレス。この試合では負傷離脱中だった日本代表MF鎌田大地も途中出場し、待望の実戦復帰を果たした。今節は昨年12月以来のリーグ戦連勝を目指し、降格圏に沈むバーンリーをホームに迎える。鎌田はダブルボランチの一角としてスタメンに名を連