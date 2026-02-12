▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・１２日５時）【宗谷地方】くもり時々雪【上川地方】くもり時々雪【留萌地方】雪時々止む【網走地方】くもり後一時雪【北見地方】くもり後一時雪【紋別地方】くもり後一時雪【釧路地方】晴れ後くもり【根室地方】晴れ後くもり【十勝地方】晴れ後時々くもり【胆振地方】くもり【日高地方】くもり時々晴れ【石狩地方】くもり時々雪【空知地方】くもり時々雪【後志地方】雪時々止む【渡島地